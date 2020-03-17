Кызыл, , 14:45 — REGNUM На территории Тувы ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 30 апреля. Об этом говорится в указе главы республики Шолбан Кара-оола о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Также власти не будут вывозить спортсменов, художественные коллективы и работников культуры для участия в мероприятиях за пределами республики.

Сотрудники регионального минздрава должны проконтролировать наличие медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках и торговых сетях. Тем временем УФАС рекомендовано провести мониторинг цен на эти товары.

Напомним, на территории Тувы введён режим повышенной готовности. Он продлится до 30 апреля, однако может быть как продлён, так и отменён досрочно в зависимости от складывающейся ситуации.

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