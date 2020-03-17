Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM На фоне информации об угрозе распространения коронавируса из ростовских аптек и магазинов исчезли медицинские маски. Это подтверждают городские власти. Однако причин для паники чиновники не видят, передаёт ИА REGNUM.

«В сетевых магазинах и гипермаркетах медицинские маски, имевшиеся в наличии, реализованы. Но какой-то трагедии в отсутствии фабричных медицинских масок в отдельных аптеках и гипермаркетах я не вижу. Подобная маска легко изготавливается в домашних условиях из нескольких слоев бинта или марли, а по эффективности она ничем не уступает заводским аналогам. Поэтому нет никаких поводов для паники», — добавил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

ИА REGNUM напоминает, что запасы средств защиты в Ростове-на-Дону были исчерпаны ещё в феврале. Глава регионального минздрава Татьяна Быковская призывала не создавать ажиотажа вокруг дефицита медицинских масок. Распоряжение о режиме повышенной готовности, которое действует в настоящее время в городе-миллионнике и области, было подписано 16 марта.

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