Москва, , 14:42 — REGNUM Пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в обществе поручил президент России Владимир Путин 17 марта на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Глава государства добавил, что необходимо и дальше пресекать попытки, направленные против традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на провоцирование межнациональной и межрелигиозной розни.

По словам Путина, правоохранительные органы выявили в 2019 году 213 тыс. нарушений закона в этой сфере. Кроме того, экстремистскими признаны три организации, а четыре иностранных НПО признаны нежелательными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на расширенном заседании Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом количества нераскрытых преступлений.

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