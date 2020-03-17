Москва, , 14:42 — REGNUM Ограничение на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за коронавируса дублирует меры властей Евросоюза, которые приняли решение о запрете въезда иностранцам на месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя решение правительства РФ о закрытии границ.

«Дать оценку о последствиях данной меры для российской экономики сложно, однако существенного влияния иметь не будет.

Данная мера не затрагивает торговые потоки и логистику, так что можно констатировать об ограниченном эффекте на финансовые рынки.

С другой стороны, сфера услуг сейчас будет находиться под давлением и можно ожидать рост показателя безработицы, что компенсирует приток трудовых мигрантов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России приняло решение с 18 марта по 1 мая ограничить въезд иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса.

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