Москва, 17 марта 2020, 14:42 — REGNUM Ограничение на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за коронавируса дублирует меры властей Евросоюза, которые приняли решение о запрете въезда иностранцам на месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя решение правительства РФ о закрытии границ.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России приняло решение с 18 марта по 1 мая ограничить въезд иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса.
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