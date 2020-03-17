Абакан, , 14:40 — REGNUM Меры безопасности по предупреждению коронавируса усиливаются в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 17 марта в правительстве республики.

Власти региона заверили, что в Хакасии на сегодняшний день нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом:

«Ситуация находится на постоянном контроле».

Министерству образования и науки Хакасии поручено выявлять людей с повышенной температурой тела среди персонала образовательных учреждений, обучающихся и воспитанников. В помещениях будут проводить обеззараживание воздуха и уборку с применением дезинфицирующих средств. Школьников отпускают на каникулы на несколько дней раньше — с 20 марта.

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С 18 марта в Хакасии приостанавливают проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Рекомендовано ограничить проведение массовых культурных мероприятий.

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Руководители организаций должны следить за состоянием здоровья сотрудников, заболевших — отстранять от работы.

Обсерватор для прибывших из эпидемически неблагополучных по коронавирусу территорий создаётся на базе Черногорского социально-оздоровительного центра им. А. И. Лебедя.

Добавим, в настоящее время в Хакасии под медицинским наблюдением по месту жительства в связи с угрозой коронавируса находятся 22 человека. Ещё три человека находятся под наблюдением в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии из-за коронавируса объявлен режим повышенной готовности.

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