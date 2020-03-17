Москва, , 14:39 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин винит спекулянтов в росте цен на маски и антисептические гели, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей — следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам», — отметил Володин.

Он указал на проблему госзакупок.

«На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения», — указал Володин.

По данным спикера Госдумы, в некоторых субъектах РФ с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в три-четыре раза.

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