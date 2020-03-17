Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Освещение святой водой улиц Тбилиси в качестве мер по предохранению населения от коронавируса COVID-19 начали применять священники Грузинской православной церкви. Об этом 17 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы, священники разделимся на три группы и обойдем все кварталы, где окропим улицы этой святой водой. Мы просим Всевышнего Господа защитить нашу страну», — сообщил журналистам протоиерей Шалва Кекелидзе.

Он также поблагодарил через агентство медперсонал за их работу по профилактике распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что страна перешла к этапу распространения коронавируса, и нужно готовится к большому числу заболевших.