Париж, , 14:36 — REGNUM Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к гражданам страны, в ходе которой глава государства усилил меры по сдерживанию распространения коронавируса, посмотрели в общей сложности 35,3 млн человек, передает BFM TV.

Согласно данным Médiamétrie, выступление Эммануэля Макрона, которое транслировали на всех каналах, посмотрело 35,3 млн телезрителей.

«Это абсолютный рекорд», — говорится в заявлении Médiamétrie.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что коронавирус погрузит страну в рецессию в 2020 году.

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