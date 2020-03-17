Найроби, , 14:40 — REGNUM Врачей из клиники в столице Кении, Найроби, подозревают в продаже фальшивых наборов для тестирования на коронавирус за $30. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации журналистов телерадиокомпании, на доске объявлений у клиники было написано, что «наборы для быстрого тестирования» дают результаты в течение 15 минут, и их использование не требует специальной подготовки.

Однако в Кенийской ассоциации клинических врачей сообщалось, что заявленные характеристики не выполнимы, что, по их словам, подтверждает тот факт, что наборы были поддельными.

В клинике не ответили на предъявленные обвинения, отмечают репортеры.