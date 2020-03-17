Москва, , 14:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз обратился к представителям средств массовой информации с просьбой не посещать мероприятия Кремля. На этот раз просьба касалась журналистов, которые за последние две недели были за границей.

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Официальный представитель Кремля указал на ряд СМИ, которые пытались аккредитовать таких сотрудников на мероприятия президента РФ и попросил их более тщательно подбирать людей для освещения деятельности главы государства.

«Мы уверены, и надеемся, что это было не умышленное действие, а чистая случайность, — подчеркнул Песков. — Давайте уважать друг друга. Ничего сложного в этом нет, просто нужно быть аккуратными».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов плохим самочувствием, с насморком и кашлем не посещать мероприятия и не принимать участие в журналистской работе в Кремле.

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