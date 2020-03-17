Дзержинский район, Калужская область, , 14:50 — REGNUM Около 14 млн рублей на улучшение работы очистных сооружений и повышение экологической безопасности производства намерена направить в 2020 году «Продо Птицефабрика Калужская». Об этом 17 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В мае 2019 года в результате сбоя технологических процессов произошло загрязнение местных рек Цыганки и Сечны. На предприятии оперативно приняли меры для нормализации ситуации. Наряду с этим в 2019 году было инвестировано четыре миллиона рублей.

В настоящее время жалобы населения на загрязнение водных объектов не поступают. Нормализацию обстановки подтверждают и результаты мониторинга состояния рек, организованного отраслевым министерством.

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