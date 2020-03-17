Москва, , 14:31 — REGNUM Инициатива Национального родительского комитета разумна и объективно достойна поддержки. В случае повального карантинного режима в школах из-за коронавируса дети должны быть дома или за городом и, конечно, под присмотром кого-то из взрослых, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение давать родителям больничные.

«Школы в Москве уже перешли в режим свободного посещения занятий. Это значит, что многие ученики вынужденно ушли на каникулы или на дистанционное обучение. Если ребенок до 14 лет останется без присмотра, то против родителей могут возбудить уголовное дело.

В данный момент в рамках исключительного случая государству следует особое внимание уделить поддержке родителей в сложившейся ситуации. Уже очевидно, что без оплачиваемого больничного дело не обойдется. Здоровье и безопасность детей бесценно.

Ничего страшного, если на какие-то считанные проценты экономика недоберет в экономическом росте, а бизнес недосчитается прибыли. Социальная стабильность и защищенность граждан сегодня намного важнее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за короновируса Национальный родительский комитет (НРК) предложил обеспечить родителей детей больничными в связи с закрытием школ на карантин.

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