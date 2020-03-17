Майкоп, , 15:11 — REGNUM Бизнесменов в Адыгее заподозрили в подкупе сотрудников контрактных служб и должностных лиц медицинских учреждений для победы в аукционах. По данному факту возбуждено два уголовных дела, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что руководители коммерческой организации, осуществляющей закупку товаров для нужд медучреждений Адыгеи, вступили в картельный сговор и этим обеспечивали себе выигрыши в проводимых аукционах. За это они передавали денежные вознаграждения сотрудникам контрактных служб и должностным лицам медучреждений.

Подозреваемые были задержаны, судом в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Адыгее.