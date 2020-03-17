Белгород, , 14:29 — REGNUM Волонтёрский штаб для помощи пожилым людям на время профилактических мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса, открыли в Белгороде. Добровольцы помогут закупить продукты или лекарства, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Пожилым гражданам рекомендовано избегать массового скопления людей, поскольку они легче заражаются новым коронавирусом. Волонтёры-медики и участники Ассоциации волонтёрских центров на платформе ОНФ готовы взять на себя функции, которые не дублируются региональными органами власти. Добровольцы окажут пенсионерам мелкую помощь по дому, закупят продукты, лекарства, корма для домашних животных. Для безопасности активисты будут использовать медицинские маски и перчатки, стараться меньше находиться в домах подопечных.

«Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Неравнодушные ребята помогут обратившимся. Для этого необходимо обратиться через специальную кнопку, которая появилась на сайте Общероссийского народного фронта», — пояснил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Подобные штабы открылись в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом.