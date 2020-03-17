Москва, , 14:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с ростом нераскрытых преступлений. Об этом он заявил 17 марта на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Глава государства отметил рост преступности по итогам 2019 года. Кроме того, почти каждое второе преступление остается нераскрытым, добавил Путин. Однако он не исключил, что снижение раскрываемости связано с более точной статистикой.

Президент добавил, что для решения вопроса необходимо проанализировать проблему и предложить конкретные проработанные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта проходит расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры с участием главы государства. Ранее Путин заявил, что правоохранительным органам необходимо усилить защиту социальных прав граждан.

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