Москва, , 14:26 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса Политехнический музей в Москве временно приостанавливает работу выставок и проектов. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба музея.

Закроют выставку «Истории, которых не было» в Музее Москвы, также запретят доступ в «Открытую коллекцию» и библиотеку. Экскурсии по Музейному парку и занятия в «Университете детей» отменяют.

В пресс-службе музея отметили, что всех сотрудников после поездок сажают на карантин, командировки отменяют.

«Организовав мобильный офис, мы продолжаем вести научную, исследовательскую и программную деятельность и вовсю готовимся к запуску музея», — говорится в сообщении.

Ранее также ограничили групповые экскурсии в «Лужниках».

С 16 марта в Москве запрещено собираться по 50 и более человек в одном помещении в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Все массовые мероприятия отменены как минимум до 10 апреля.

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