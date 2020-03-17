Москва, , 14:22 — REGNUM Для российских торговых сетей наконец-то наступили долгожданные золотые времена. Активность покупателей резко повышается на глазах, но говорить об ажиотаже и панике преждевременно и неуместно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуацию на продовольственном рынке.

«Возможно, по итогам первого квартала объемы продаж ритейлеров повысятся на 2−3%. Такой результат станет реальностью благодаря традиционным покупкам подарков на 23 февраля и 8 марта.

Упавший к доллару и евро рубль также мотивирует население на покупки импортных товаров, в частности, электронной потребительской техники и автомобилей.

Россия является мировой продовольственной державой. Все стратегические продукты питания производятся в стране с избытком. Наиболее популярные продукты питания никогда в продаже не закончатся.

Профильным регуляторным и надзорным органам важно оперативно и публично вести мониторинг и выявлять недобросовестные практике в торговле. Но вряд ли продавцам получится завысить цены.

У многих семей нет лишних и 10−20 тысяч рублей, чтобы на них закупить что-то впрок, на всякий случай. Россияне пережили развал СССР и голодные 90-е годы. Сегодня граждане живут в продуктовой сказке, угрозы дефицита продуктов нет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что текущих запасов продуктов питания в магазинах хватит примерно на восемь недель.

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