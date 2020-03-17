Ставрополь, , 14:18 — REGNUM На борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды, произошло ЧП. Один из пассажиров устроил пьяный дебош. Пилот вызвал к борту самолета по прибытии в порт назначения сотрудников полиции, сообщили 17 марта в пресс-службе управления транспортной полиции МВД РФ в СКФО.

Наряд линейного отдела полиции задержал нарушителя. Им оказался 42-летний житель Кабардино-Балкарии. Как было установлено, во время полета он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом нарушал правила поведения на борту авиасудна, нецензурно выражался, не реагировал на замечания бортпроводников, доставляя своим вызывающим поведением неудобства во время полета другим пассажирам.

В результате на нарушителя были составлены административные материалы о мелком хулиганстве и нахождении в общественных местах в состоянии опьянения, за что ему теперь грозит штраф или лишение свободы до 15 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года из-за дебоша, который устроили две пассажирки из Кабардино-Балкарии, вынужден был приземлиться в ингушском аэропорту Магас самолет, следовавший из Москвы в Нальчик.