Москва, , 14:22 — REGNUM План жёсткого карантина в Москве существует только на случай эпидемии, вводить его не планируют. Об этом пишут 17 марта «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, и мэрию.

Глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, зампред фракции КПРФ Леонид Зюганов рассказал, что в мэрии ежедневно проходят совещания с повесткой по коронавирусу, однако пока нет намерений закрыть город и полностью ограничить передвижения общественного транспорта.

Депутат добавил, что для паники нет оснований, в транспорте, включая метро, проводят дезинфекцию. Вместе с тем лучше избегать мест с большим числом людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились публикации о проработке столичными властями мер на случай эпидемии коронавируса. Отмечалось, что городской карантин могут объявить при критическом росте заболеваемости коронавирусной инфекцией к 20 марта.

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