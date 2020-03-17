Барнаул, , 14:12 — REGNUM Педагоги Саввушкинской средней школы Змеиногорского района Алтайского края получили неожиданный «подарок»: в начале марта 2020 года районные власти издали приказ об отмене прибавки к зарплате, которая была введена в мае 2019 года властями региона. Своё решение чиновники мотивировали просто: «В связи с перерасходом фонда оплаты труда». Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых.

По её словам, с просьбой разобраться в правомерности такого решения саввушкинские учителя обратились в общественную приемную депутата Государственной думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева. В процессе разбирательства выяснилось, что отмена с 5 мая 2020 года прибавки в размере 4,3% касается сразу шести школ Змеиногорского района.

В связи с этим сраведливороссы пообещали задать соответствующие вопросы заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой и не исключили депутатского запроса в краевую прокуратуру.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года министр просвещения РФ Ольга Васильева известила о грядущем изменении структуры оплаты труда учителей. По её словам, проблема заключается в том, что сейчас субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Поэтому в профильном министерстве хотят сделать так, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку (то есть за 18 уроков в неделю).

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