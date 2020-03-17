Запорожье, Украина, 17 марта 2020, 14:13 — REGNUM Торговцы одного из рынков Запорожья устроили акцию протеста у здания городского совета, сообщило 17 марта информационное агентство «Укринформ».
Предприниматели собирают подписи под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому о незаконности закрытия рынков.
Журналисты отметили, что, несмотря на запрет, утром торговцы начали раскладывать товар на прилавках. После того, как администрация рынка разъяснила ситуацию, торговцы вынесли столы за пределы рынка и начали продавать товар стихийно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева и Харькова объявили о закрытии метро до 3 апреля 2020 года.
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