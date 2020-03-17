Запорожье, Украина, , 14:13 — REGNUM Торговцы одного из рынков Запорожья устроили акцию протеста у здания городского совета, сообщило 17 марта информационное агентство «Укринформ».

Предприниматели собирают подписи под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому о незаконности закрытия рынков.

«Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?» — заявила одна из участниц митинга.

Журналисты отметили, что, несмотря на запрет, утром торговцы начали раскладывать товар на прилавках. После того, как администрация рынка разъяснила ситуацию, торговцы вынесли столы за пределы рынка и начали продавать товар стихийно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева и Харькова объявили о закрытии метро до 3 апреля 2020 года.

Читайте также: В двух городах Украины закроют метро