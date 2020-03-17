Грозный, , 14:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни не поддаваться провокациям и не паниковать из-за коронавируса. В ходе прямого эфира с главой минздрава региона чеченский лидер выступил с обращением к населению, в котором, в частности, сказал, что не допустит голода в республике, и попросил прекратить скупать в больших количествах продукты питания и устраивать из-за этого ажиотаж в магазинах.

По словам Кадырова, кто-то распространяет видео и сообщения, которые поступают и ему, что в разных торговых точках якобы происходят «разборки» из-за продуктов питания, население сметает с полок всё нужное и ненужное.

«Куда вы? Что вы? Где вы? Не поддавайтесь на всякие провокации. Продукты всегда были и будут, две военные кампании я не видел ни одного человека, который умер от голода», — приводит слова Кадырова ЧГТРК «Грозный».

По его словам, чеченцы во все времена помогали друг другу, как и подобает верующим людям. Надо положиться на Всевышнего, молиться, укреплять иммунитет и быть спокойными, а сам он дает слово, что ни одному человеку не даст умереть с голоду.

«У нас каждый день в республике умирает 20 человек, в год — 6106 человек, при этом у нас самая низкая смертность в России. В России умирает в год около 20 тысяч человек от гриппа, 48 тысяч — в Америке. Мы все знаем, что мы — смертные, рано или поздно умрем. Не придумывайте всякую чушь, оставьте народ в покое», — призвал чеченский лидер.

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