Тбилиси, , 14:40 — REGNUM В отношении тех, кто нарушает порядок карантина по коронавирусу COVID-19 в Грузии будут ведены «более строгие меры». Об этом сказал 17 марта на брифинге премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, главу грузинского правительства попросили прокомментировать большое количество задержанных на улице лиц, которым было предписано находится карантине в режиме самоизоляции.

«Рекомендации, которые дает правительство, должны стать обязательными, и их непременно нужно выполнять. В этом направлении, так же, как и в направлении санкций и штрафов, завтра у нас будут конкретные решения», — приводят журналисты слова Гахарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных городах Грузии полиция регулярно задерживает нарушителей режима самоизоляции. Их принудительно отправляют в карантинную зону.

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