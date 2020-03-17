Москва, , 14:00 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса и ослабления курса рубля прокурорам необходимо особенно внимательно отнестись к нарушениям в сфере ценообразования, в частности, это касается цен на продукты питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«Мы все видим проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители. Видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Всё это так или иначе отражается на нашей экономике, на её функционировании — поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — заявил Путин.