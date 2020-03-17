Москва, , 14:00 — REGNUM Изменилось соотношение проданных авиабилетов по внутренним и зарубежным направлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта сообщили в пресс-службе компании Biletix.

По данным продаж билетов туда-обратно, забронированных с 10 по 17 марта, соотношение внутренних рейсов к зарубежным составило 74% к 26%. Год назад пропорции составляли 67% к 33%.

Также в компании рассказали о всплеске спроса на билеты в одну сторону с 53% до 68%. По внутренним направлениям — до 70%.

При этом сократился средний чек на авиабилеты с 8 650 до 7 419 рублей (-15%) внутри страны, и с 24 681 до 15 874 рублей (-36%) с вылетом за рубеж.

На фоне общего снижения рост демонстрируют продажи билетов в Сочи. Среди зарубежных направлений растёт спрос на рейсы в Стамбул, Дубай и Ереван.