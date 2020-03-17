Сеул, , 14:01 — REGNUM Представители местных властей, учреждений и предприятий нескольких регионов Китая пожертвовали Южной Корее 244 тыс. медицинских масок и 2 000 защитных костюмов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, помощь была оказана представителями девяти регионов, среди которых Чанчжоу провинции Цзянсу и провинция Хэнань.

Известно, что полученные средства защиты будут распределены между учреждениями представителями Красного Креста Республики Корея.

«Даже в такие трудные времена страны продолжают укреплять сотрудничество. Мы надеемся, что эта поддержка позволит развить более тесные торгово-экономические отношения между странами», — отметил генеральный директор KOTRA.