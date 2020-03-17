Киев, , 13:55 — REGNUM С 17 мая в Киеве и Харькове закроют метро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщило 17 марта информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля», — написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социально сети Facebook.

Он также призвал киевлян не выходить без надобности из дома и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Сегодня в 20:00 харьковское метро примет последних пассажиров и прекратит работу до 3 апреля», — заявил заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов.

Изменения коснутся движения наземного транспорта, который должен будет дублировать маршруты остановленного метро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым установила ответственность за нарушение правил карантина, а также определила надбавки медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.

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