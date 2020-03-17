Киев, 17 марта 2020, 13:55 — REGNUM С 17 мая в Киеве и Харькове закроют метро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщило 17 марта информационное агентство «Укринформ».
Он также призвал киевлян не выходить без надобности из дома и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Изменения коснутся движения наземного транспорта, который должен будет дублировать маршруты остановленного метро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым установила ответственность за нарушение правил карантина, а также определила надбавки медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.
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