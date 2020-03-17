Москва, , 13:51 — REGNUM В сфере выявления незаконной вырубки леса и добыче биоресурсов правоохранительные органы России работают неэффективно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«Активизировать выявления преступлений в сфере природопользования: по незаконным вырубкам леса и добыче биоресурсов. Очень важное направление, чрезвычайно важное. К сожалению, пока должной эффективности на этом направлении всем нам — имею в виду и прокуратуру, и другие правоохранительные структуры, — должного эффекта пока добиться не удаётся», — заявил Путин.