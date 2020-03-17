Ростов-на-Дону, , 13:48 — REGNUM В Ростовской области школы и детские сады продолжают работу в штатном режиме. Об этом сообщила глава регионального министерства общего и профессионального образования Лариса Балина.

По словам чиновницы, весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях начнутся в соответствии с графиком, дошкольники продолжают посещать детские сады. Дистанционный режим обучения и свободный график посещения может быть введён только по особому распоряжению. При этом во всех организациях усилен санитарно-эпидемиологический режим.

«Введены дополнительные меры профилактики заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Проводятся дополнительные мероприятия по влажной уборке, дезинфекционные мероприятия, проветривание помещений как во время учебного процесса, так и за его пределами. Также обеспечена и проверена работа всех систем вентиляции в образовательных организациях», — отметила министр в интервью порталу Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор Василий Голубев взял ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе под личный контроль. В настоящее время массовые мероприятия запрещены, вузы перешли на онлайн-обучение студентов.

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