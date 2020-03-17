Москва, , 13:47 — REGNUM В ходе пленарного заседания Госдумы показали небольшой фильм о депутате Госдумы, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

После просмотра фильма, который рассказывает о подвиге Терешковой и ее дальнейшей общественной деятельности, и ее отзывчивости, депутаты встали.

Имя Терешковой упоминается в связи с поправками к Конституции, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Среди изменений есть статья о том, что «Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории».

«СССР — это страницы истории нашей страны. Уважение истории страны — идея, заложенная в законе о поправках к Конституции, который будет вынесен на всенародное голосование», — отметил Неверов.

Также Терешкова известна своей поправкой о сроках президентских полномочий.