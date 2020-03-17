Москва, , 13:46 — REGNUM В России сохраняется очень высокое число нарушений прав осуждённых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«Как показывает практика, нарушений прав осуждённых по-прежнему ещё много. Очень много. Я прошу совместно с Федеральной службой исполнения наказания принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактики правонарушений в учреждениях уголовно-исправительной системы, активнее взаимодействием с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, представителями гражданского общества», — заявил Путин.