Рязань, , 13:49 — REGNUM Пищевые предприятия Рязанской области производят продукты длительного хранения в обычном режиме. Об этом 17 марта заявили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Торговые сети обеспечены необходимыми запасами.

В Рязанской области более 30 заводов производят муку, макароны, каши и картофельное пюре быстрого приготовления, различные консервы, сухари, сахар, молочные продукты. Все предприятия своевременно выполняют заказы на поставку продуктов длительного хранения в торговые сети.

На элеваторах Рязанской области к 17 марта есть 310 тысяч тонн различного зерна, что больше прошлогоднего значения на 32%. При этом цены на пшеницу ниже, чем в 2019 году.