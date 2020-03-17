Москва, , 14:26 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса организованные групповые экскурсии на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве отменены. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя директора по коммуникациям и продвижению компании «Лужники» Юлию Журкину.

Массовые мероприятия на территории комплекса также отменены. Экскурсии для частных лиц проводятся в штатном режиме.

Юлия Журкина уточнила, что комплекс продолжает работу, так как объектов, где собирается в одном месте более 50 человек, в «Лужниках» нет. Аквакомплекс и другие спортивные сооружения работают в штатном режиме, единственное изменение — регулярная дезинфекция территории. Обрабатывают также поручни, дверные ручки и инвентарь. На входе в комплекс у посетителей проверяют температуру.

Напомним, 16 марта в Москве запретили проведение мероприятий, в которых участвует 50 и более человек. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции.