Москва, , 13:45 — REGNUM Инициатива предоставления больничного родителям на весь период закрытия общеобразовательных учреждений в связи с короновирусной инфекцией, безусловно, правильная, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение Национального родительского комитета.

«Данное предложение особенно актуально при работе обоих родителей, когда ребенок остается один дома. Конечно, многое зависит от самого ребенка, его возраста и общего развития.

Возможно, родители смогут прийти к определенным договоренностям со своим работодателем и перейти на индивидуальный рабочий график.

Однако дети до 14 лет считаются малолетними. И если они причинят вред жизни и здоровью человека или какому-либо имуществу, то возмещать ущерб должны будут родители (усыновители, опекуны).

Ведь именно они ответственны за воспитание своих детей и обязаны заботиться, в частности, об их психическом, духовном и нравственном развитии.

В любом случае детей опасно оставлять без присмотра на продолжительный период времени, например на целый рабочий день родителя, соответственно родители должны быть рядом со своими детьми. Поэтому больничный хотя бы одному из родителей — мера очень нужная», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный родительский комитет (НРК) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами в связи с закрытием школ на карантин из-за короновируса.

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