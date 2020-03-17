Абакан, , 13:41 — REGNUM В связи с угрозой коронавируса в Хакасии приостановлено проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве спорта.

Уточняется, что мероприятия приостановлены с 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, хакасские СМИ 17 марта проинформировали о том, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек. Власти региона утверждают, что в Хакасии нет ни одного подтверждённого случая заражения.

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