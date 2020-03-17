Киев, , 13:48 — REGNUM Украинский бизнесмен Андрей Ставницер участвовал во встрече президента страны Владимира Зеленского с бизнесом по теме минимизации последствий пандемии в стране, и делится своими впечатлениями от этого мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что встреча Зеленского с бизнесом состоялась вечером 16 марта, в переговорах принимали участие 15 ведущих украинских олигархов, включая Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

«Первоочередное — аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим всё плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов — экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента, их в первую очередь передадут на передовую», — заявил Ставницер.

По его словам, на встрече договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами.

«Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом», — отметил бизнесмен.

Также он заявил, что на Украине 13 млн пенсионеров, и если опираться на статистику Италии, в случае разгула коронавируса примерно 1,5 млн человек может умереть.

«Достаточно веский повод, чтобы не выходить из дома ни при каких обстоятельствах», — резюмировал Ставницер.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам встречи с олигархами пресс-служба Зеленского уточнила, что бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.

«Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать», — говорится в отчете.