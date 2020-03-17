Краснодар, , 13:37 — REGNUM Торговая сеть «Магнит» планирует поэтапно перевести часть сотрудников головного офиса в Краснодаре и часть персонала в регионах на удаленную работу, об этом сообщили «Кубанские новости» 17 марта.

Как сообщается, из дома сможет работать около 50% сотрудников офиса. В обязательном порядке на удалённую работу переведут беременных сотрудниц и специалистов старше 50 лет. При этом изменений в заработной плате не будет.

Как уточняется, численность офисного персонала компании на данный момент составляет около 50 тыс. человек, в Краснодаре работает около 11 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края введён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Школы и детсады переведены на свободное посещение. По официальным данным, в регионе зафиксирован один случай заболевания новым коронавирусом.