Мурманск, 17 марта 2020, 13:37 — REGNUM Новоиспеченному министру образования Анне Головинй пришлось оправдываться перед подписчиками в Instagram за пунктуационные грамматические ошибки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Критику подписчиков вызвал пост чиновницы о мурманских участниках чемпионата по робототехнике, размещенный три недели назад: почти во всех предложениях она допустила пунктуационные и орфографические ошибки.
Пользователи поспешили проверить на ошибки и другие посты министра. Там их было не меньше.
Спустя три недели Анна Головина отреагировала на критику:
Часть подписчиков сочла этот выход из ситуации достойным, часть — нашла еще один повод пошутить над чиновницей:
Напомним, Анна Головина была назначена на пост министра образования Мурманской области в феврале 2020 года.