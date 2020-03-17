Мурманск, , 13:37 — REGNUM Новоиспеченному министру образования Анне Головинй пришлось оправдываться перед подписчиками в Instagram за пунктуационные грамматические ошибки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Критику подписчиков вызвал пост чиновницы о мурманских участниках чемпионата по робототехнике, размещенный три недели назад: почти во всех предложениях она допустила пунктуационные и орфографические ошибки.

«Вы принципиально против запятых?»

«Похоже, автору текста даже не стыдно за свою безграмотность. Анна, это норма?.. Позорище», — писали пользователи.

Пользователи поспешили проверить на ошибки и другие посты министра. Там их было не меньше.

Спустя три недели Анна Головина отреагировала на критику:

«Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться. Ещё раз спасибо)», — написала она.

Часть подписчиков сочла этот выход из ситуации достойным, часть — нашла еще один повод пошутить над чиновницей:

«А я кондитер! Возьмите меня в филологи! Обещаю не писать посты на ходу. А вообще, грамотность либо есть, либо ее нет. Хоть на бегу, хоть на лету, хоть в прыжке»

«Не так важно, физик ты или математик. Главное, чтобы не лингвист».

Напомним, Анна Головина была назначена на пост министра образования Мурманской области в феврале 2020 года.