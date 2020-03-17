Сеул, , 13:41 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнгидо ограничили деятельность религиозных общин из-за опасений распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации провинции.

По их словам, запрет будет действовать с 17 по 29 марта. По состоянию на 17 марта, в стране выявлен 71 случай заражения среди прихожан религиозных учреждений. Данная цифра продолжает увеличиваться.

По данным администрации, перед началом службы приходы обязаны проводить осмотр прихожан на наличие симптомов коронавируса, таких как кашель и лихорадка, проводить богослужения в масках. Расстояние между прихожанами во время службы должно составлять не менее двух метров.

Кроме того, все прихожане должны предоставить свои контактные данные. В случае нарушения данных мер власти могут приостановить деятельность религиозной общины либо наложить штраф в размере до 3 млн вон (~$2415).

В случае, если приход станет очагом вируса, все расходы на профилактические мероприятия и лечение больных лягут на руководство религиозной общины.