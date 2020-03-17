Москва, , 13:33 — REGNUM В последние годы растёт число преступлений в сфере информационных технологий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«В последние годы фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий. Речь в том числе идёт о покушении на частную жизнь граждан, на их имущество, средства, размещённые на счетах в банках», — заявил Путин.

«Я прошу Генеральную прокуратуру совместно с МВД и другими заинтересованными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности. И в целом прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений», — подчеркнул он.