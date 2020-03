Даллас, США, , 13:30 — REGNUM Необычная экшен-игра Creature in the Well выйдет на консоли PlayStation 4 уже 31 марта 2020 года. Об этом сообщалось 16 марта в ролике на YouTube-канале Flight School Studio.

Ранее игра выходила только на PC, Xbox One и Nintendo Switch. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

Creature in the Well — это экшен-игра, объединяющая в себе механики слэшера и пинбола. В ней геймеры управляют роботом, который пытается спасти свой родной город.

