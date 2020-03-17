Москва, , 13:29 — REGNUM В России вновь начало расти количество нераскрытых преступлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«Вынужден отметить, что в прошлом году впервые, начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым», — заявил Путин.

«Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того, что — мы все это понимаем с вами, может, и статистика стала получше, — но даже если посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычесть, всё равно количество нераскрытых преступлений выше», — подчеркнул он.