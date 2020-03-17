Киев, , 13:26 — REGNUM Контролировать выполнение всех транспортных ограничений, введенных правительством Украины 17 марта, будет полиция, заявил 18 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что транспортные ограничения — это «трудное решение», но, добавил Геращенко, власть делаем это для того, чтобы остановить эпидемию коронавируса.

«Самое главное — это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт», — заявил представитель МВД.

По его словам, у полиции есть все рычаги для контроля ситуации.

«Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону», — отметил силовик.

ИА REGNUM напоминает, что согласно решению правительства, на Украине закрыто метро, а городские перевозки могут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях. Многие эксперты сразу же задавались вопросом, как конкретно можно воплотить такие ограничения на практике.