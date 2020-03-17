Ставрополь, , 13:29 — REGNUM Свыше 163 млн рублей планируют выделить власти Ставрополья на реализацию мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных возгораний в 2020 году. Об этом ИА REGNUM 17 марта сообщили в пресс-службе краевой думы по итогам заседания парламентского комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

Представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона сообщили депутатам, что начало пожароопасного периода в лесах будет установлено с 1 апреля. Отмечается, что все лесхозы края на 100% обеспечены необходимой техникой и оборудованием для тушения пожаров, подготовлены и человеческие ресурсы.

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Напомним, в октябре 2019 года власти Ставрополья за счет краевых средств закупили 12 новых машин для защиты от пожаров лесов и заказников. Спецтранспорт, созданный на базе УАЗ, получили девять районов и городских округов региона.