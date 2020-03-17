Москва, , 13:24 — REGNUM Поправки к Конституции означают, что у прокуроров возрастёт ответственность за соблюдение социальных прав граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«Это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан. Вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституцию РФ усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — заявил Путин.

«Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты труда, нарушения охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста», — подчеркнул он.