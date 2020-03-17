Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В Ростовской области следователи проверят условия проживания многодетной семьи. Поводом послужила информация о возможном нарушении прав и законных интересов детей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о проблемах в многодетной семье из слободы Большая Мартыновка. В частности, один из детей пострадал от насилия со стороны отчима. Вместе с тем мать троих детей не выполняет свои родительские обязанности. При этом выяснилось, что ранее несовершеннолетние «были изъяты органами опеки из семьи, но затем незаконно возвращены».

Следователи примут процессуальное решение после проверки. Наряду с этим проверку организовали сотрудники региональной прокуратуры.