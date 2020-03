Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Главный редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шрайер заявил, что из-за коронавируса релиз многих видеоигр будет перенесён. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 17 марта.

Журналист отметил, что в «безопасной зоне» находятся только те игры, релиз которых запланирован на март и апрель 2020 года. Из сообщения Шрайера многие геймеры сделали вывод, что выход The Last of Us: Part II также будет перенесён.

Напомним, релиз The Last of Us: Part II запланирован на 29 мая 2020 года. Тем не менее разработчики проекта пока не дали никаких комментариев относительно переноса даты выхода игры.

