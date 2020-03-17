Улан-Удэ, , 13:21 — REGNUM В дацанах Буддийской традиционной сангхи России введены меры повышенной безопасности в связи с угрозой коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

«В ежедневное расписание хуралов (молебнов) по распоряжению XXIV Пандито хамбо ламы Дамбы Аюшеева будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен «Табан Харюулга», — отметили в главной резиденции сангхи.

Отмечается, что священнослужители не могут запретить людям посещать храмы.

«Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хубараки (студенты Буддийского университета), и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны», — отметил Дамба Аюшеев.

В рамках мер повышенной безопасности в храмах будет регулярно проводиться влажная уборка. Кроме того. они будут больше обычного окуриваться особым антисептическим благовонием санзай на основе измельчённого можжевельника.

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