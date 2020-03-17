Москва, , 13:18 — REGNUM Прокуратуре необходимо повысить эффективность своей деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

«Поле вашей ответственности очень широкое, и полномочия очень большие. Этот высокий статус должен быть в полной мере отражён в новой редакции федерального закона о прокуратуре РФ. Такая работа проводится ведомством с прошлого года, и прошу её продолжить и максимально ускорить», — заявил Путин.

«При этом важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан. Выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число, обращаю ваше внимание, остаётся весьма значимым», — подчеркнул он.