Нижний Новгород, , 13:17 — REGNUM Росгидромет опубликовал ожидаемый приток воды в крупные водохранилища на реках России во втором квартале, в том числе на Волжско-Камском каскаде. По предварительным данным, он будет ниже нормативных значений.

Согласно прогнозу, приток в водохранилища Волжско-Камского каскада оценивается во втором квартале текущего года на уровне 118 — 148 км3 при норме 159 км3. Напомним, что во втором квартале 2019 года приток в водохранилища каскада составил 115 км3.

Что касается водохранилищ Волжско-Камского каскада, то, в частности, приток воды в Рыбинское водохранилище во втором квартале оценивается на уровне 5,4 — 9,4 км3 при норме 20,1 км3, ожидаемый приток в Горьковское водохранилище — 6 — 10 при норме 11,9 км3, приток воды в Чебоксарское водохранилище оценивается на отметке 15 — 21 км3 при нормативном значении 37,4 км3, в Куйбышевское водохранилище — на уровне 28 — 36 при норме 26,7 км3, Саратовское водохранилище — 3 — 5 км3 при норме 4,5.

То есть в среднем приток воды в водохранилища ориентировочно может быть вдвое меньше нормативных показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало марта в целом в бассейне Волги снегозапасы составили 74% нормы, а в бассейнах Суры, Ветлуги, Вятки, Камы, Белой, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ — 66−106% нормы. В остальных бассейнах Волги запасы воды в снеге оценивались в 3−44% нормы.

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